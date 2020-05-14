شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 900 سلة غذائية رمضانية في سقطرى وشبوة والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 600 سلة غذائية رمضانية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غراماً، للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديرية عتق بمحافظة شبوة، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements كما وزع المركز، 300 سلة غذائية ، للأسر المحتاجة والأشد فقرًا في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 900 سلة غذائية رمضانية في سقطرى وشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.