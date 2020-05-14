شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 قصفت مليشيات الحوثي، منازل المواطنين في قانية بمحافظة البيضاء عقب هزيمتها.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي قصفت المنازل بعد إعطاب آليات للمليشيا ومقتل العشرات منهم، وإجبارهم على الإنسحاب. وتقوم المليشيا كالعادة عند انهزامهم بقصف منازل المواطنين، ونتج عن القصف أضرار جسيمة في منزلي المواطنين فضل محمد أحمد النجار وعمه علي أحمد النجار الكائنين في قرية الفرع بقانية إثر استهدافها بالقصف الهمجي من قبل الميليشيات ‎الحوثية الإنقلابية بمدفعية الهاون.

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