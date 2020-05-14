لغم حوثي يُعطب سيارة مواطن في الجوف اليمنية

الخميس 14 مايو 2020

انفجر لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية بسيارة أحد المواطنين في إحدى الطرق الصحراوية الرابطة بين يتمة الجوف ومأرب.



وقال مصدر محلي إن لغماً أرضياً زرعته المليشيات انفجر بسيارة المواطن أثناء مروره بإحدى الطرق الصحراوي الوصالة بين اليتمة شمالي الجوف ومحافظة مأرب، ما أدى لإعطاب السيارة دون أن تخلف ضحايا من المدنيين.

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وتعد ألغام مليشيات الحوثي أحد أكثر أدوات استهداف المدنيين في محافظة الجوف كان آخرها مطلع مايو الجاري حيث استشهد مواطن وأصيب آخر بلغم من مخلفات المليشيات في مديرية المتون.

وزرعت مليشيا الحوثي آلاف الألغام في الطرقات الرئيسية والفرعية وفي مزارع ومساكن المواطنين في المحافظة، ما خلف المئات من الضحايا.