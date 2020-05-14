اليمن.. عمليات دفن سرية في إب لجثث يعتقد أنها لضحايا كورونا

الخميس 14 مايو 2020

دفنت مليشيا الحوثي في محافظة إب (وسط البلاد) جثث لأشخاص توفوا متأثرين بإصابتهم بما يشتبه أنه فيروس كورونا في ظل استمرار امتناع الجماعة عن إعلان أي حالات إصابات أو وفيات بالوباء.

وقالت مصادر طبية إن مركز العزل بمستشفى جبلة يستقبل يومياً عدداً من حالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا من مختلف مديريات المحافظة، وسط تهديدات عدة بالسجن والعقوبات للأطباء والعاملين في مركز العزل في حال الإفصاح عن أي معلومات.

وبحسب المصادر فقد سجلت عدة وفيات خلال الأيام الماضية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتأكيد بعض النتائج على أنها إيجابية، فيما أخرى لا تزال نتائج الفحوصات في صنعاء ولم يصل مركز العزل أي معلومات عنها.

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وقال شهود عيان إن الحوثيين دفنوا سبع جثث في الساعة الثانية من فجر الأربعاء، بعد نقلها من مستشفى جبلة، حيث توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف الشهود أنه جرى دفن الجثث في مقبرتي "الغفران" و"جرافه" بمدينة إب، وبحضور أطقم حوثية وسيارات اسعاف.

وتأتي عملية الدفن بعد أيام قليلة من دفن جثمان امرأة بمقبرة "أبلان" ودفن جثة أخرى بمقبرة "جرافة" ودفن جثة ثالثة في منطقة "المجمعة" بمديرية ريف إب.