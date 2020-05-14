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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حملة رش وتعقيم بالخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
نفذ فريق الرش التابع للمستشفى الميداني في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، حملة الرش الرذاذي والتعقيم للمستشفى وسيارات الإسعاف والآليات التابعة لها.
وأوضحت مصادر في المستشفى، أن حملة الرش شملت أقسام الطوارى والرقود والعيادات ومكاتب إدارات المستشفى وسيارات الإسعاف.
وأكدت، أن هذه الحملة تأتي في إطار الإجراءات الإحترازية الواسعة للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد19) المستجد، الذي اجتاح العالم.
وتشهد مناطق الساحل الغربي استعدادات مكثفة وتنفيذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار الجهود الواسعة التي تبذلها القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي لمواجهة الوباء
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