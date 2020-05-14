شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:07 مساءً, 14 مايو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.