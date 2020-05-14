شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 11:51 صباحًا, 14 مايو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 322 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 4341 .

وأكدت الوزارة في بيان لها أن 1303 حالات قد تماثلت للشفاء.

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