شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تسجل "صفر" إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، فيما سُجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي أن حصيلة الإصابات تستقر عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة، وارتفع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصا من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة -أي التي لا تزال مصابة- يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس، و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، و24 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية.