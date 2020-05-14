شكرا لقرائتكم خبر عن 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 81 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6593، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 189، بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3222 بعد تعافي 91 شخصا، فيما تم استبعاد 70345 حالة بعد الكشف المخبري.
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