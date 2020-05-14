شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين من بلدة يعبد غرب جنين. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بينهما أخوين، وذلك عقب اقتحام بلدة يعبد ومداهمة عدة منازل فيها.

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