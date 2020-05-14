إصابة وزير التعليم الروسي بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إصابة وزير التعليم فاليري فالكوف بفيروس كورونا.
وقبل ساعات، تم الإعلان عن إصابة المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بكورونا.
والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الروسية إصابة وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا بفيروس كورونا المستجد.
وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، كشف رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين إصابته بفيروس كورونا قبل اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف أيضاً.
وسجلت روسيا أقل من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد الخميس للمرة الأولى منذ بداية شهر مايو/أيار الجاري.
وبلغ عدد الإصابات المؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية 9974 حالة في روسيا، ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين مع 252 ألفا و245 حالة.
ولا يزال معدل الوفيات منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث تم تسجيل 2305 حالة وفاة رسميا.
وتؤكد روسيا التي وصل إليها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ مارس/أذار بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.
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