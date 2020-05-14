استشهاد فلسطيني في الضفة بنيران الاحتلال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد فلسطيني في جنوبي الضفة الغربية بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بزعم دهسه جندي.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إبلاغنا من قبل الارتباط المدني الفلسطيني عن استشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، عند مدخل بلدة بيت عوا">

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه تم إطلاق النار على الفلسطيني بعد أن حاول دهس جنود في جنوب غرب مدينة الخليل.

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وأضاف أن الفلسطيني قاد سيارته بسرعة نحو عدد من الجنود ما أدى إلى إصابة أحدهم قبل إطلاق النار على المنفذ.

وتابع أنه تم "تحييد" الفلسطيني دون أي تفاصيل إضافية عن حالته.

وذكرت محطات تلفزة إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح ما بين متوسطة وطفيفة في الحادث.

وشهدت الأيام الأخيرة العديد من عمليات إطلاق نار على فلسطينيين بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عمليات طعن أو دهس.