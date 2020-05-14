السودان يطلب مساعدة "الهجرة الدولية" بأزمة عالقيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم السودان عبر بعثته الرسمية بجنيف، الخميس، بطلب إلى منظمة الهجرة الدولية لدعم جهوده الخاصة بإنهاء معاناة رعاياه العالقين في الخارج نتيجة تدابير فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن الطلب يأتي في إطار جهودها لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا عبر بعثاتها المختلفة، والعمل على حشد الموارد الرسمية والشعبية.
وأوضحت أن "بعثة السودان الدائمة في جنيف قد خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، لاسيما المرضى منهم وكبار السن".
وأشارت إلى أن البعثة على تواصلٍ مستمر مع منظمة الصحة العالمية لترصد مستجدات الوباء دولياً.
ولفتت إلى أن السودان وقّع على الرسالة الموجهة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الآثار السالبة للتدابير الأحادية التي تتخذها بعض الدول لإجلاء بعض المقيمين فيها قسراً، وأثرها على جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا.
وأعربت الخارجية السودانية عن جزيل شكرها لجالياتها في سويسرا وكندا وكوالالمبور، والتي بادرت بهمم عالية ونشاط جم في توفير كثير من المعينات الطبية اللازمة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.
ويوجد آلاف السودانيين عالقين بعدد من الدول نتيجة لقرار الإغلاق الشامل للمنافذ البرية والبحرية والجوية، ضمن تدابير احترازية لمواجهة كورونا.
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