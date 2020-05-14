سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 14 مايو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس في السوق الرسمي، ما صاحبه ارتفاع في السوق الموازية "السوداء"، ليسجل 133 جنيها مقابل 131 في تعاملات الأربعاء، حسب وسائل إعلام محلية.

بينما ارتفع سعر الدولار في السودان على شاشة البنك المركزي السوداني إلى 55.30 جنيها للشراء و55.29 جنيه للبيع، مقابل 55.27 جنيه أمس.

جاءت الإرتفاعات في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني رغم إعلان إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن "أصدقاء السودان" في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مالياً لبلاده يبلغ 460 مليون يورو.

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كما أعلنت السلطات في السودان قبل أيام، أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اصدر حزمة من القرارات لإصلاح الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.

شملت تلك القرارات إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل سعر اليورو 59.77 جنيه للشراء و60.3 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.44 جنيه للشراء و68.17 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد ارتفع الريال السعودي إلى 14.72 جنيه مقابل 14.64 جنيه أمس، كما ارتفع الدرهم الإماراتي إلى 15.06 جنيه مقابل 14.97 جنيه امس الأربعاء، وارتفع أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.91 جنيه مقابل 176.79 جنيه أمس وفقا لبنك السودان المركزي.