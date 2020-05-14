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المغرب يسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

المغرب يسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

سجل المغرب، الخميس، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي إلى 6593 حالة.

 

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وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

 

وكشفت عن تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 حالة.

 

وأضافت أنه تم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3222 حالة.

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