الكويت :ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 88 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 88 حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11975 حالة.

Advertisements

ولفت إلى أن 175 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 80 مستقرة و 95 حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق اليوم أن 188 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3451 حالة.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما بدأت يوم الأحد الماضي وذلك للحد من انتشار الفيروس.