شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن اليوم الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحافي اليومي عن مستجدات كورونا بالمملكة عن تسجيل المملكة 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضاف: تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بـكورونا لتصل الوفيات إلى 283 حالة.

وتابع سجلت الوزارة تعافي 1429 حالة إضافية ليصل الإجمالي إلى 19051 حالة شفاء.

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