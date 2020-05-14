شكرا لقرائتكم الكاظمي: يجب إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن السياسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، خلال زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب أنه "يجب إبعاد الجهاز عن التدخل السياسي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وشدد خلال لقائه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي وعدداً من القادة والضباط والمنتسبين أهمية الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسة الوطنية، وتعزيز قوتها ودورها في حماية الدولة وضرورة إبعاد جهاز مكافحة الإرهاب عن التدخل السياسي، مشيراً الى التحدي الأمني وضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاتها.

حماية المتظاهرين

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على "تويتر" أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حث قادة الجيش على أن تكون المنظومة الأمنية "موجودة لحماية أمن البلاد والمواطن العراقي".

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وقال إن الكاظمي حث قادة الجيش على حماية المتظاهرين "والتعامل بكل حكمة وعقل" مع المظاهرات.

صون سيادة العراق

هذا وكان مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، قد أكد اليوم، أن أولوية الحكومة العراقية هي صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وفق ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وشدد في كلمة نيابة عن الكاظمي خلال جلسة لمجلس الأمن، على أهمية منع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضد دولة ثالثة.