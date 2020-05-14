روسيا تسجل أقل من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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سجلت روسيا أقل من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد الخميس للمرة الأولى منذ بداية شهر مايو.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية 9974 حالة في روسيا، ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين مع 252 ألفا و245 حالة.

ومنذ 3 مايو، عندما تم تأكيد 10,633 إصابة جديدة، تحصي البلاد أكثر من عشرة آلاف حالة إضافية يوميًا. ولا يزال معدل الوفيات منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث تم تسجيل 2305 حالة وفاة رسميا.

وأعلن الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديميتري بيسكوف الثلاثاء أنه مصاب بالمرض على غرار رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في 30 أبريل ووزيرين وعدة نواب.

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وتم إحصاء أكثر من نصف عدد الإصابات أي 130 ألف و716 إصابة في العاصمة موسكو، حيث تم تمديد العزل شبه العام الساري منذ نهاية مارس لغاية 31 مايو.

وتؤكد روسيا التي وصل إليها الوباء بعد دول أوروبا الغربية، أن انخفاض معدّل الوفيات يعود إلى أنها أمرت منذ مارس بعزل المسافرين القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس وكذلك السكان المعرضين للخطر وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

ويعتبر منتقدون أن السلطات لا تأخذ بالاعتبار وفاة الآلاف ويشتبهون بأنها تعزو سبب وفاة مصابين بكوفيد-19 إلى أسباب أخرى.