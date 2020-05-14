عاجل.. ترامب: فوجئت بتحذير مستشار البيت الأبيض من إعادة فتح الاقتصاد

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه تفاجأ بتحذير المستشار الطبي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي من إعادة فتح الاقتصاد حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف ترامب أن كلام فاوتشي غير مقبول خاصة في ما يتعلق بفتح المدارس قائلا "أختلف مع الرؤية السلبية التي قدمها رئيس الاحتياطي الفدرالي".

وتابع ترامب،" لم ألتق بنس منذ فترة وسنبقى متباعدين لبعض الوقت".

تصفح بالصور: معلومات قد لا تعرفها عن دونالد ترامب قبل رئاسته لأمريكا

مقدم من القيادي

Advertisements

وكان المستشار الطبي للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي أعرب عن قلقه من أن تعيد بعض الولايات الأمريكية فتح المصالح والأعمال بصورة متعجلة، مما قد يجعلها تشهد بعض القفزات في حالات الإصابة بفيروس كورونا وربما تتسبب في تفش جديد.

جاء ذلك خلال إدلاء فاوتشي بشهادته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام أعضاء لجنة الصحة والتعليم والمعاشات بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

وحذر خبير الأمراض الفيروسية من أن بعض الولايات بدأت تخفف من قيود التباعد الاجتماعي رغم استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" خصوصا مع عدم قدرة هذه الولايات على الاستجابة لزيادة الحالات بصورة فعالة وكافية".

ونبه فاوتشي إلى أن اللقاح ضروري لوقف انتشار الوباء وخفض معدلات الوفيات، معربا عن تفاؤله من إمكانية وجود أحد اللقاحات المرشحة لكنه حذر من أن فعالية اللقاح "غير مضمونة" وأنه لن يكون جاهزا بحيث يسمح بعودة المدارس في الخريف المقبل".

ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 1.3 مليون شخص واقتربت حالات الوفاة من 81 ألف حالة وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.ويقول مسئولو الصحة الأمريكيون إن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات ربما أكبر بكثير من ذلك نظرا لوجود العديد من الأشخاص المصابين الذين لا يتم فحصهم.