مدير منظمة الصحة: شعرت بالصدمة والفزع من هجوم على عيادة أفغانية

جنيف (رويترز) - قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنه "أُصيب بصدمة وفزع" بسبب الهجوم الذي وقع على عيادة للولادة تديرها المنظمة الإنسانية الدولية، أطباء بلا حدود، في أفغانستان.
وداهم مسلحون يرتدون ملابس الشرطة مستشفى كابول، الذي يضم العيادة، يوم الثلاثاء وقتلوا 16 شخصا بينهم طفلان حديثا الولادة.
وقال تيدروس في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن المنشآت الطبية "يجب ألا تكون هدفا".
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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