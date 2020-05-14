شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتعميم منظومة الجمع السكنى وزيادة مصانع التدوير لحل أزمة القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحل مشكلة القمامة والحد من انتشارها فى الشوارع والطرق، منتقدا عدم وجود آلية للجمع المنزلى والسكني، والتي يجب تعميمها في كل المحافظات والوحدات المحلية، ودعا إلي ضرورة إزالة أكوام ومقالب القمامة في الشوارع، وزيادة عدد صناديق القمامة، مؤكدا أن مشكلة القمامة ترهق جميع المحافظات، وهناك حاجة للدعم وزيادة أعداد المعدات ومصانع تدوير المخلفات.

وقال "النويشي"، لـ"الخليج 365"، إن مجلس النواب ناقش خلال السنوات الأخيرة منذ انعقاده وحتي وقت قريب، مئات الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع، والحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، مضيفا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت نحو 56 اجتماعا لمناقشة مشكلة القمامة، حتي تحركت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لوضع منظومة جديدة للنظافة والقمامة، تشمل آليات واضحة لحل هذه المشكلة، للحفاظ على النظافة في مصر، والتعامل مع منظومة القمامة وإدارة المخلفات باعتبارها صناعة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية وضرورة تعميم فكرة الجمع السكني من المنازل لأنها فعالة وتحل جزءا من المشكلة علي أرض الواقع، كما طالب بإزالة مقالب القمامة العشوائية المنتشرة في العديد من المحافظات، لحماية البيئة من التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.

كما ناشد بزيادة عدد مصانع تدوير القمامة والمخلفات وتأهيل المصانع القائمة وتطويرها، وإزالة مقالب القمامة العشوائية، وزيادة عدد المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، وطالب بدعم وتطوير هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئتين وتطويرهما وإيجاد آليات لتعظيم مواردها واستغلال الموارد البشرية، للقضاء علي خسائرها وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.