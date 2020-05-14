شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تبادل الكمامات بين المواطنين كارثة و3 حالات لا يمكن فيها العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على ضرورة توفير الكمامات والمطهرات والمنظفات في الأماكن العامة ليتمكن المواطنين من السيطرة على انتشار الفيروس.

ووصف أبو العلا، ما حدث من تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد بالـ"كارثة"، قائلا: "احنا كده بنضحك على نفسنا".

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توفير الكمامات في المواصلات العامة مع الأخذ في الأعتبار ضرورة إقرار التباعد الاجتماعي.

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا: نحن الآن في حاجة إلى حذر إجباري وليس اختياري، من خلال إلزام الجميع بإتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وحول العزل الطبي المنزلي، أكد أبو العلا، أن الدولة حتى الآن قادرة على عزل جميع المصابين، موضحا أنه لا عزل في المنزل في حال ظهور 3 أعراض وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة للمخفضات، أو وجود ضيق في التنفس، أو "كحة ناشفة".

وأشار إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من استشارة طبيب والتواصل مع الخط الساخن بوزارة الصحة.

وعن الإصابات بين الطاقم الطبي، وجه أيمن أبو العلا، رسالة طمأنة في هذا الشأن، مؤكدا أن الأعداد ليست مخيفة حتى الآن، مشيدا بالدور التاريخي الطاقم الطبي في ظل هذه الأزمة، مؤكدا أنهم حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تلبية كافة احتياجات الطاقم الطبي ليتمكنوا من القيام بدورهم في تقديم الخدمات العلاجية لجميع المصابين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توفير المسحات للعاملين بالقطاع الطبي للحد من الإصابات.