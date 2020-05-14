شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لصرف مستحقات الموظفين المنقولين للعمل بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والعدل، بشأن عدم صرف المستحقات المالية إلى 297 موظف من المنقولين إلى العمل بمصلحة الشهر العقاري.

وأوضح فؤاد، انه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لسد عجز الموظفين بالمصلحة، تأخر صرف المستحقات المالية لعدد 297 موظف من الموظفين الذين تم نقلهم إلى العمل بمصلحة الشهر العقاري.

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وتابع فؤاد:" وذلك منذ استلامهم العمل بالمصلحة وإلى الأن أي ما يقارب الخمسة أشهر، وهو ما كنا قد سبق و نوهنا عنه في البيان العاجل الذي تقدمنا به في 5 مارس 2020 بشأن تأخر صرف المستحقات المالية إلى الموظفين المنقولين إلى الشهر العقاري وعددهم 1102، لافتا إلى أن لازالت مستمرة لعدد 297 موظف متبقيين منهم.

وأوضح فؤاد، أن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى تعنت الجهات المنقولين منها في نقل درجاتهم المالية وإخلاء طرفهم لديها، على الرغم من أن رئيس الوزراء كان قد أمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة، وهو ما لم تستجب له بعض الجهات ونتج عنه تحمل 297 موظف عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة تقارب الخمسة أشهر خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نشهدها.