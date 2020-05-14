أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" تقفز 100% في الربع الأول من 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة من 2019، على الرغم من تراجع مبيعاتها.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، زيادة صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 إلى 59.4 مليون جنيه، مقابل 29.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم تراجع مبيعات الشركة في الثلاثة أشهر من العام، إلى 404.9 مليون جنيه، مقابل 435.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة.

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ولكن فارق ضريبة الدخل المؤجلة، وتراجع بعض المصروفات ساهم في زيادة صافي أرباح الشركة.

وقالت الشركة، إنها لم تتأثر خلال الربع الأول من العام بتداعيات أزمة كورونا الاقتصادية، لكنها قد تواجه أخطارا مستقبلية، قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، وقيمة الأصول نظرا لتوقع تباطؤ في القطاعات التشغيلية في الأجل المنظور.

وأوضحت الشركة أن تأثير الأزمة على القوائم المالية المستقبلية لا يمكن تحديده حاليا، لكنه يتعلق بالمدى المتوقع والفترة الزمنية التي تنتهي عندها الأزمة.