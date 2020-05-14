إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بارتداء كافة العاملين بالجهاز الحكومي للدولة والمواطنين الكمامات، كشرط تقديم الخدمات بالمصالح الحكومية، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتضمنت قرارات المحافظ، إلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وكذا إلزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعًا للإصابة بالفيروس.

ووجه أبو ليمون، بعدم إقامة أية أسواق أو تجمعات، والتزام المنازل خلال الفترة القادمة، كونها تمثل مرحلة الذروة في انتشار الفيروس.

تأتي تلك الإجراءات في إطار الحرص على صحة و سلامة المواطنين، في ظل الظروف الراهنة، واتخاذ الاحتياطات الواجب مراعاتها، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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