في 14 بندًا.. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنشر أهدافها ونواياها

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

قبيل أداء الحكومة الجديدة التي طال انتظارها في إسرائيل لليمين الدستورية، نشر الائتلاف، الخميس، ما يسمى بـ "المبادئ التوجيهية الأساسية" - وهي أهدافه ونواياه للفترة المقبلة.

ونظرا للظروف الحالية، تتعلق خمسة بنود من إجمالي 14 بندا بأزمة فيروس كورونا، مع إعطاء الأولوية الفورية للحكومة للقضاء على الوباء.

وينص البند الأول على أن الحكومة سوف تشكل "حكومة طوارئ" داخلية للتعامل مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأزمة.

وسوف تقود خطة للخروج من "الأزمة الاقتصادية العميقة"، وهي خطة سوف تتصدى للبطالة وتشمل المساعدة المالية للشركات والإسرائيليين العاملين لحسابهم الخاص .

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وتتعلق البنود التسعة التالية بقضايا أخرى "انطلاقا من اليقين بأن للشعب اليهودي حق غير قابل للتصرف في دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وفقا لوثيقة المبادئ.

وسوف تعمل الحكومة على "تعزيز الأمن والسعي من أجل السلام"، وسوف تسعى لتقليل التفاوت الاجتماعي وتوفير فرص متساوية للجميع. وسوف تحاول "حكومة تهدئة" حل الانقسامات المجتمعية.

ولم يتم ذكر خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية بشكل صريح في الوثيقة.

ووفقا للبند 29 من اتفاق حزبي الليكود وحزب أزرق أبيض، فإنه في أوليوليو، قد يطلب نتنياهو من حكومته أو الكنيست التصويت على ضم أراضي الضفة الغربية مع المستوطنات.