البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يتوقّع نموا سلبيّا في تونس خلال 2020

توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يكون النمو الاقتصادي سلبيّا في تونس لكامل سنة 2020 في حدود 2.5 بالمائة قبل أن تحقّق نسبة نموّ إيجابيّة في حدود 2.5 بالمائة إيجابية في 2021.

وتوقّع البنك في تقرير أصدره بخصوص الآفاق الاقتصاديّة الإقليميّة بعنوان "كوفيد-19: من الصدمة إلى الانتعاشة" أنّ "سلاسل تزويد صناعات النسيج والملابس وقطع الغيار يمكن أن تتأثّر" في تونس.

وساءت الآفاق الضعيفة للسياحة والنقل بفعل الانكماش المتوقّع لآداء القطاع الفلاحي (في ظلّ نقص الأمطار خلال شهري جانفي وفيفري 2020) وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.

وذكّرت الوثيقة بأن الاقتصاد التونسي سجّل 1 بالمائة نموّا في 2019 وهي النسبة الأضعف منذ التراجع المسجل في 2011.

ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هذا التراجع في الأداء، خاصّة، إلى تقلّص إنتاج زيت الزيتون وإنكماش الصناعات المعمليّة تبعا لضعف الطلب المحلّي والخارجي والانحدار الحاد في إنتاج النفط والغاز وتراجع قطاع النقل.

وسيكون للأزمة الصحّية في ما يتعلّق بكامل منطقة جنوب وشرق المتوسّط، إنعكاسات على النشاط الاقتصادي في عديد القطاعات منها السياحة (التّي تعدّ من بين أهمّ محرّكات النموّ في كلّ هذه البلدان في 2019) وتراجع الطلب الداخلي في ظل فرض إجراءات الحجر الصحّي وبالتّالي تقلّص الاستثمار الداخلي وتراجع الطلب من قبل أهمّ الشركاء التجارّيين إضافة إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.

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وتشير الوثيقة ذاتها إلى تراجع النمو في المنطقة بـ0.8 بالمائة خلال 2020 قبل تحقيق قفزة بـ4.8 بالمائة في 2021.

ويأتي تسجيل نمو إيجابي في 2021 بفضل "إنتعاشة النشاط الاقتصادي العالمي والطلب الداخلي وتراجع الواردات إعتبارا إلى تباطؤ التجارة العالمية وتنفيذ إصلاحات في مناخ الأعمال وأيضا بفضل عدم وضوح سياسي أقلّ".

وسيشمل الإنكماش أغلب بلدان المنطقة في 2020 بإستثناء مصر، حيث من المتوقّع أن يكون نموّ الناتج الداخلي الخام للفترة 2019/2020 في حدود 2.5 بالمائة وفي حدود 3 بالمائة للفترة 2020/2021.

ومن المنتظر إنكماش الناتج في المغرب بنحو 2 بالمائة في 2020 قبل تحقيق نمو بنسبة 4 بالمائة في 2021.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأردن، حيث من المتوقع أن يسجل النمو إنكماشا بـ2.5 بالمائة قبل تحقيق قفزة بـ3 بالمائة في 2021، وفق تحليل تقرير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.