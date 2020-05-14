ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى 11975 حالة و88 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 11975 في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 88 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية إن جميع الإصابات مخالطة وقيد التقصي وهي 160 لمواطنين كويتيين و256 الهند و235 مصر و124 بنغلادش وباقي الحالات من جنسيات أخرى، وفيما يتعلق بالمناطق الصحية فهي 347 الفروانية و149 حولي و171 الأحمدي و122 العاصمة و118 الجهراء. وقال ان هناك 175 في العناية المركزة..منها 95 حرجة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

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من ناحية أخرى أكدت وزارة الصحة انه ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد ١٩» تم وضع خطة لمكافحة انتشاره، وحرصت ان تتضمن الخطة اتباع أعلى معايير الجودة وضمان منع انتقال العدوى بين المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، وكذلك الفرق الطبية العاملة.

وقالت مديرة الادارة الفنية في وزارة الصحة الدكتورة ليلي العنزي ان وزارة

الصحة في هذا الصدد قامت بعمل وحدات مجهزة طبيا بأعلى المستويات تشكل مستشفى ميداني مصغر، حيث تمثلت في قاعات كبيرة تضم أعدادا كبيرة من الاسرة وغرف الانعاش بجانب حوادث المستشفيات في كل من العدان ومبارك والفروانية فيما تم تخصيص مركز ثنيان الغانم في المستشفى الاميري بهدف التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا بعيدا عن المستشفيات وماتشمله من اقسام وأجنحة وعيادات.

وأشارت العنزي الى ان ما قامت به وزارة الصحة من إنشاء هذه الوحدات هو اجراء معمول به في جميع دول العالم، ويأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة بشأن منع العدوى في المرافق الصحية لتجنب اختلاط مرضى حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمرضى العاديين حتى ظهور النتائج حفاظا على سلامتهم مجددة التأكيد بأن هذا الاجراء جاء لضمان أعلى مستويات الجودة في اقسام الطوارئ والحوادث والحد من انتقال العدوى بالفيروس.