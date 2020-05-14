ماليزيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلالالـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الصحة، اليومالخميس: "تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6819، وحالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 112.
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