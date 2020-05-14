ماليزيا تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية. الـ24 ساعة الماضية. وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6819، وحالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 112. الخميس: "تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6819، وحالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 112.

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