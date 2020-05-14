أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يحصل على الموافقة خلال عام تقريبا، وفقا لـ"سيناريو متفائل".
وصرح ماركو كافاليري، رئيس إدارة اللقاحات في الوكالة المعنية بالموافقة على الأدوية ضمن الاتحاد الأوروبي، بأن الوكالة تبقى على تواصل مع 33 منتجا للأدوية
وقال: "بالنسبة للقاحات، نظرا لأن تطويرهايجب أن يبدأ من الصفر... يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقع عاما من الآن".
واستبعد المسؤول إمكانية إلغاء المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح المستقبلي، موضحا أنها تعد ضرورية للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته.
ولفت كافاليري إلى أن وكالته تدرس 115 دواء وعلاجا مختلفا للفيروس التاجي، مؤكدا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزا للاستعمال في غضون عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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