فلسطين.. لا إصابات جديدة بكورونا و5 حالات شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سجلت 5 حالات شفاء في مدينة القدس.

وأضافت الوزيرة في بيان، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات استقرت عند 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 426 حالة، أي بنسبة 77.7% من

مجمل الإصابات المسجلة.

وارتفع عدد الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس إلى 44383 فحصا، في جميع المحافظات الفلسطينية.

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وأشارت الوزيرة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 118 حالة، منها 55 في مدينة القدس

و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، و24 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و1 في محافظة طولكرم، و6 في المحافظات الجنوبية.

وتم إدخال 595 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعليا في الحجر 12436.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن جميع المصابين بصحة جيدة، ولا يوجد أحد منهم داخل غرف العناية المركزة.