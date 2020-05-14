أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 71 وفاة جديدة، و1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع لعدد الوفيات عن اليوم السابق وانخفاض طفيف بعدد الإصابات.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروسكورونا، مقارنة مع 50 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6854.
ولفتت الصحة الإيرانية إلى أنه تم تسجيل 1808 إصابات جديد بفيروس كورونا، مقارنة مع 1958إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 114533.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن هناك 2758 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابات إلى 90539 شخصا.
وأكدت الصحة الإيرانية أنها أجرت 643772 عملية فحص للكشف عن كورونا في إيران حتى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر 71 وفاة و1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.