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71 وفاة و1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران

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 أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 71 وفاة جديدة، و1808 إصابات جديدة بفيروس ، في ارتفاع لعدد الوفيات عن اليوم السابق وانخفاض طفيف بعدد الإصابات.

 

 وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إنه تم تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروس

كورونا، مقارنة مع 50 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6854.

 

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 ولفتت الصحة الإيرانية إلى أنه تم تسجيل 1808 إصابات جديد بفيروس كورونا، مقارنة مع 1958

إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 114533.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن هناك 2758 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابات إلى 90539 شخصا.

وأكدت الصحة الإيرانية أنها أجرت 643772 عملية فحص للكشف عن كورونا في إيران حتى اليوم.

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