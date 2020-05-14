روسيا تزيد احتياطيات الذهب في زمن كورونا

نمت احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر أبريل الماضي بواقع 2.53 مليار دولار، لتسجل في 1 مايو الجاري 566 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

وأظهرت البيانات أن حيازة البنك من النقد تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.8% إلى 440 مليار دولار،

فيما ارتفعت احتياطيات الذهب بنسبة 5.2% إلى 126 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

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ومستوى الاحتياطيات الحالي أعلى بنحو 20% من الهدف البالغ 500

مليار دولار الذي حدده البنك المركزي الروسي لهذه الفترة قبل عدة سنوات.

وعملت روسيا على زيادة الاحتياطيات الدولية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت الاحتياطيات العام الماضي بنسبة 86%، وفي العام 2018 زادت بواقع 33 مليار دولار، وبواقع 55 مليار دولار في 2017.

وجاء ارتفاع الاحتياطيات في أبريل الماضي بالرغم من أزمة كورونا التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن بينه الاقتصاد الروسي.