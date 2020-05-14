كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك لترامب ضد الصين بشأن أزمة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، اليوم الخميس، بمشروع قانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض عقوبات على الصين على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن مشروع القانون يدعو إلى فرض عقوبات على الصين إذا لم تقدم بكين تقريرا كاملا عن أسباب تفشي فيروس كورونا.

ورد ترامب، على سؤال عما إذا كان يؤيد مشروع القانون قائلًا: "أنا أحترم ليندسي غراهام وسأفكر بالتأكيد في مشروع قانون العقوبات على الصين، لذا سأراجعه بالتأكيد، لم أره بعد".

وكانت إدارة ترامب، قد اتهمت السلطات الصينية، بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا، فيما أعربت بكين في وقت سابق عن احتجاجها على هذه المبادرة.

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وأكدت السلطات الصينية، أن الاتهمات الموجه ضدها حول نشرها معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، أو بإخفائها لمعلومات عن مصدره، لا أساس لها من الصحة.

ومنذ انتشر الوباء المميت، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، تفشي فيروس "COVID - 19" بـ "الفيروس الصيني" و "فيروس ووهان".

وقد تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.