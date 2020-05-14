كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن 698 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن 698 إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت الصحة الإماراتية، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 6523 بعد شفاء 511، والكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 3 أشخاص.

كما أعلنت الصحة الإماراتية، أنها ستبدأ الفحص المجاني لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بداية من الأسبوع المقبل.

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وذكرت أنه تم إجراء أكثر من 1.5 مليون فحص للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.