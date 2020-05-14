كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الصليب الأحمر الإندونيسي يعلن مشاركته في الصلاة من أجل الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب يوسف كالا، الرئيس العام للصليب الأحمر الإندونيسي، نائب الرئيس السابق لجمهورية إندونيسيا، بدعوة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية جمعاء في جميع أنحاء العالم.

ودعا الرئيس العام للصليب الأحمر الإندونيسي، وفقا لبيان صحفى اليوم، الشعب الإندونيسي بكل دياناتهم المشاركة في تأدية الصلاة والدعاء في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم.