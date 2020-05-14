كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عمان تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع إلى 4341، حسبما أعلنت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يصل إلى 3721..

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

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واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.