كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل ما يقرب من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت روسيا 9،974 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذه هي المرة الأولى خلال 12 يومًا التي تبلغ فيها البلاد عن أقل من 10000 حالة يومية جديدة.

أبلغت روسيا رسميًا عن وجود 252،245 حالة إصابة بالفيروس التاجي. وبحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، تحتل الدولة ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وعلي صعيد اخر، صرحت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء أنها سجلت 11385 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي في غضون 24 ساعة - وهو أعلى رقم في يوم واحد في البلاد منذ بدء الوباء.

وأبلغت السلطات هناك أيضًا عن 749 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19. وقد سجلت البلاد 188794 حالة إصابة، وهي سادس أعلى حالة في العالم، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. كما قتل الفيروس 13139 شخصا في البرازيل.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في البرازيل، إن الفيروس الجديد لا يزال يضرب البلاد بشدة، حيث لقي ما لا يقل عن 10،627 شخصًا حتفهم بسبب الإصابة بـ Covid-19.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 10.611 حالة إصابة جديدة بالفيروس في اليومين الماضيين، وبذلك يصل العدد الإجمالي على مستوى الدولة إلى 156،061 حالة.

البرازيل لديها أكثر حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي في أمريكا اللاتينية وهي في أعلى 10 دول على مستوى العالم لهذا، وفقًا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

وقد نفى رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، مرارًا وتكرارًا التهديد بالفيروس، وحذر من تأثير التدابير الوقائية، مثل الحجر الصحي وحالات الإغلاق، على اقتصاد البرازيل.

