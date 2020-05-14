كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسة: كورونا يمكن أن يظل في الهواء لأكثر من 8 دقائق بعد التحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجد تقدير جديد من قبل الباحثين في المعاهد الوطنية للصحة وجامعة بنسلفانيا أن التحدث بصوت عالٍ لمدة دقيقة واحدة في مكان ضيق يمكن أن يولد ما لا يقل عن 1000 "قطرة من الرذاذ " التي تحتوي على جسيمات Covid-19.
يمكن أن تبقى تلك القطرات في الهواء لأكثر من ثماني دقائق، وفقًا للدراسة التي نشرت يوم الثلاثاء في مجلة PNAS. ووفقًا لأبحاث أخرى، قد يكون ذلك كافيًا لإحداث عدوى إذا استنشقها شخص ما.
لإجراء التجربة، طلب الباحثون من الشخص تكرار عبارة stay healthy "حافظ على صحتك" في مكان يحاكي بيئة الهواء الراكدة المغلقة. وقال الباحثون إن العبارة تم اختيارها لأن حرف "th" في كلمة "healthy" يولد قطرات الرذاذ بكفاءة.
ثم استخدم الباحثون الليزر لمشاهدة ما حدث لقطرات الرذاذ لدى الشخص بعد الخروج من الفم. ووجدوا ان القطرات تقلصت أثناء تبخرها جزئيًا وتعليقها في الهواء.
واستنادًا إلى ملاحظات التجربة، خلص الباحثون إلى أن هذه الجسيمات يمكن استنشاقها في الحياة الواقعية من قبل الآخرين وتتسبب في إصابات جديدة بالفيروس التاجي.