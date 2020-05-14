كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسة: كورونا يمكن أن يظل في الهواء لأكثر من 8 دقائق بعد التحدث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد باحثون، بأن الرذاذ الناتج عن الأشخاص الذين يتحدثون أثناء إصابتهم بفيروس كورونا يمكن أن يظل في الهواء لعدة دقائق، مما قد يؤدي إلى إصابات جديدة، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وجد تقدير جديد من قبل الباحثين في المعاهد الوطنية للصحة وجامعة بنسلفانيا أن التحدث بصوت عالٍ لمدة دقيقة واحدة في مكان ضيق يمكن أن يولد ما لا يقل عن 1000 "قطرة من الرذاذ " التي تحتوي على جسيمات Covid-19.

يمكن أن تبقى تلك القطرات في الهواء لأكثر من ثماني دقائق، وفقًا للدراسة التي نشرت يوم الثلاثاء في مجلة PNAS. ووفقًا لأبحاث أخرى، قد يكون ذلك كافيًا لإحداث عدوى إذا استنشقها شخص ما.

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لإجراء التجربة، طلب الباحثون من الشخص تكرار عبارة stay healthy "حافظ على صحتك" في مكان يحاكي بيئة الهواء الراكدة المغلقة. وقال الباحثون إن العبارة تم اختيارها لأن حرف "th" في كلمة "healthy" يولد قطرات الرذاذ بكفاءة.

ثم استخدم الباحثون الليزر لمشاهدة ما حدث لقطرات الرذاذ لدى الشخص بعد الخروج من الفم. ووجدوا ان القطرات تقلصت أثناء تبخرها جزئيًا وتعليقها في الهواء.

واستنادًا إلى ملاحظات التجربة، خلص الباحثون إلى أن هذه الجسيمات يمكن استنشاقها في الحياة الواقعية من قبل الآخرين وتتسبب في إصابات جديدة بالفيروس التاجي.

