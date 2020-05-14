كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلي تؤكد إصابة أكثر من 2600 حالة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة الشيلية، إن السلطات سجلت داخل البلاد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ بدء الوباء.

أصيب اجمالى 34381 شخصا بالفيروس فى تشيلي، توفى 346 منهم، وفقا للوزارة.

وقال وزير الصحة التشيلي جايمي مانياليتش إن الارتفاع دفع السلطات إلى وضع العاصمة سانتياغو وبعض المناطق المحيطة بها تحت الحجر الإلزامي لمدة سبعة أيام، والذي قال الرئيس سيباستيان بينيرا إنه سيبدأ يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكمل جميع العاملين في الصحافة المعينين في القصر الرئاسي في لا مونيدا أمرًا وقائيًا بالبقاء في المنزل لمدة 14 يومًا، بعد أن أثبتت وسائل الإعلام اصابة احدهم بفيروس كورونا، حسبما ذكر مكتب بينيرا يوم الأربعاء.

