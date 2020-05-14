جنوب الخليل: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بادعاء دهس جندي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوات الاحتلال النار الحي على شاب فلسطيني، ظهر اليوم، الخميس، بادعاء تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وذلك قرب مستوطنة "نوغهوت"، غرب بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

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