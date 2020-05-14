- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
أمطرت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي بالقذائف ونيران الأسلحة المتوسطة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في المديرية بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 بشكل عنيف في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 وعيار البيكا صوب منازل المواطنين.
وأضافت المصادر، أن القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل الصمت الدولي والأمم المتحدة، رغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.