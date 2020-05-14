شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تسجيل 9974 إصابة بكورنا و 93 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 أعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

وذكر المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305

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