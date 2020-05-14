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سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا بقصف جوي في محافظة صعدة 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 14 مايو 2020

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 14/أيار/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمال اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعدة غارات تجمعات حوثية في مديرية شد الحدودية مع المملكة العربية .

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وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للحوثيين في الجوف ومأرب

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