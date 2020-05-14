شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بإعادة خدمة الانترنت لوسط الدوحة وفتح الطرق المغلقة على خلفية الانقلاب والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 لاتزال خدمة الانترنت مقطوعة على أحياء في وسط الدوحة، منذ محاولة الانقلاب الأخير.

ونشر الباحث أمجد طه مقطع فيديو لمبان تحترق وعلق عليها بالقول: بسبب التوتر الأمني في الدوحة.. Advertisements في حال عودة مثل هذه الأحداث.. سيفشل نظام قطر بالتعامل معها. وأضاف: هذا و نطالب نظام الأمير تميم بإعادة خدمة الإنترنت لمناطق وسط الدوحة بشكلها الطبيعي وفتح الطرق المغلقة في الكورنيش و في #ليلة_القدر الإفراج عن آل عبدالرحمن

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