شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أقل زيادة يومية في أسبوعين لإصابات كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 14 مايو 2020 أعلنت روسيا اليوم الخميس تسجيل 9974 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية في أدنى زيادة يومية منذ الثاني من مايو مما يرفع إجمالي الإصابات هناك إلى 252245 حالة.

Advertisements وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن 93 شخصا توفوا خلال الليل وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمية إلى 2305.

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