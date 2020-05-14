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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تدعو جموع الناس لـ"صلاة الخميس" والان مع التفاصيل
الخميس 14 مايو 2020
وجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوة لجموع الناس حول العالم، للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس 14 مايو/أيار الجاري.
كما وجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعوتها إلى القادة والزعماء ورجال الدين من مختلف الأديان للصلاة معاً لخلاص الإنسانية من جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، حسب ما ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وتعد مبادرة "الصلاة من أجل الإنسانية" التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، جزءاً من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية المبرمة في فبراير/شباط 2019 بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، للتقارب وتحقيق السلام وخلق حوار بين جميع البشر باختلاف أديانهم.
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