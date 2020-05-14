بالأرقام.. كورونا يفتك بالوظائف الأمريكية في أبريل

الخميس 14 مايو 2020

أظهرت بيانات معدلة نشرتها وزارة العمل الأمريكية هذا الأسبوع أن اقتصاد الولايات المتحدة فقد 20.537 مليون وظيفة، وهو رقم قياسي مرتفع، في أبريل/نيسان الماضي وليس 20.5 مليون كما أُعلن الجمعة الماضي.



ورفع مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة، والمسؤول عن تقرير التوظيف الشهري، خسائر وظائف مارس/آذار الماضي أيضا بما يظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية 881 ألفا بدلا من 870 ألفا كما في التقدير السابق.

وجرى تعديل حجم زيادة التوظيف لشهر فبراير/شباط الماضي إلى 251 ألف وظيفة من 230 ألف وظيفة في التقرير السابق.

وتقدر وزارة العمل عدد الوظائف من واقع مسح للشركات.

Advertisements

ولم تؤثر التغييرات على معدل البطالة، المستخرج من مسح منفصل للأُسر. وقفز معدل البطالة إلى 14.7% في أبريل/نيسان الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع لما بعد الحرب العالمية الثانية، من 4.4 % في مارس/آذار الماضي.

وتحول تفشي جائحة كورونا إلى أكبر أزمة وظائف في تاريخ الولايات المتحدة، تمثلت في ارتفاع حاد لطلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسابيع السبعة الماضية، كاشفة عن رزمة تسريحات واسعة في كافة الولايات الأمريكية.

ووفقا لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات طلبات الإعانة الأمريكية، أن الأسابيع السبعة الماضية التي شهدت تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة، سجلت طلبات إعانة يفوق عددها سكان دول كاملة صغيرة الحجم.

والشهر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، حزمة اقتصادية تصل لنحو 3 تريليونات دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا؛ كما وافق على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة لـ972 دولار أسبوعياً لكل فرد.

ووفقا لـ "العين الإخبارية"، بدأت طلبات الإعانة في الولايات المتحدة تشهد قفزات متتالية منذ تاريخ 20 مارس/ آذار الماضي.