شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 12معتقلاً بعد ساعات من احتجازهم في بوركينا فاسو .. ماهوالسببب؟ والان نبدء بالتفاصيل

قررت بوركينا فاسو فتح تحقيق في وفاة 12 شخصا في ليلة واحدة في السجن بعد ساعات من اعتقالهم للاشتباه بهم في تهم مرتبطة بالإرهاب بشرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البوركينية عن ممثل الإدعاء العام جوديكايل كاديبا في بيان له إن الحادث وقع في بلدة فادا نجورما شرق واغادوغو حيث اعتقلت قوات الأمن البوركينية 25 شخصا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية في المنطقة .

يذكر أن بوركينا فاسو تقاتل منذ عام 2017 مجموعة من المتمردين بعضهم على علاقة بتنظيمات إرهابية محضورة.